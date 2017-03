Son 30000, fue genocidio

(Documento leído el 24 de marzo en la Plaza de la Resistencia y la Memoria) Nos encontramos en este sitio emblemático “de la memoria y la resistencia” para conmemorar el 41 Aniversario del Golpe Cívico militar eclesiástico, una de las épocas más trágicas de nuestro país. Manteniendo nuestra permanente bandera de denuncia de los crímenes contra los derechos humanos de ayer y de hoy, reivindicando los ideales de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos hoy más vigentes que nunca en la construcción de memoria, verdad y justicia.

Memoria sobre los 30000 compañeros y compañeras, y un proyecto político propio de los sectores comprometidos con la liberación nacional y social que expresaban la lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados.

Verdad para develar los mecanismos de tortura que aplicó una estructura militar imponiendo un modelo económico que garantizó la concentración de la riqueza, la desarticulación de los organismos de base que expresaban la organización popular, sindical y política y la exclusión de amplios sectores de trabajadoras y trabajadores.

Justicia que garantice la cárcel común y efectiva a todos los genocidas, así como a los civiles que planificaron la dictadura, quienes aún hoy son actores importantes en instituciones de la democracia, de empresas influyentes y de medios de comunicación masivos. Los distintos sectores de las Clases dominantes profundamente vinculados a las burguesías locales, terratenientes y a los imperialismos, se unieron para cerrar el auge abierto en la argentina a partir del Cordobazo y definieron dividir y neutralizar a las organizaciones que protagonizaron las luchas populares de los años ’60 y ‘70. Centralmente golpearon contra los delegados obreros, como así también contra todas las expresiones políticas y sociales, articulando internacionalmente a través del plan Cóndor con los EEUU, la doctrina de seguridad nacional y también con otros Imperialismos, como el ruso. Las organizaciones paramilitares ensayaron con avidez los secuestros, tortura y violencia de clase. La acción armada y psicológica de la triple A fue fundamental para construir el escenario que dio un salto y se profundizó a niveles insospechados, con la concreción de la dictadura más sangrienta y fascista de la historia.

Las acciones del terrorismo de la triple A y del terrorismo de Estado tuvieron como objetivo central el enriquecimiento de minorías a través de políticas económicas que buscaban garantizar dependencia, desarticulación sindical y exclusión.

Hoy se cumplen 41 años de lucha contra la impunidad, de marchas, escraches, actos, homenajes e infinidad de acciones para hacerle frente a la cultura del terror. En este sentido queremos destacar a nuestra inclaudicable Madre Celia Korsunsky , quien ha tenido una actitud humilde, persistente y solidaria de presencia y acompañamiento de los ideales de los 30.000.

La lentitud de los juicios y del desarrollo de los debates orales y públicos en curso, la falta de conformación de tribunales y de confirmación de condenas sigue generando impunidad: los genocidas se mueren, muchos de ellos sin haber sido juzgados o sin sentencia firme. Hasta diciembre de 2016, de un total de 2771 imputados, hay un 26% de condenados (733) y de ese total apenas un 25% de los condenados tiene sentencia firme (187).

En nuestra ciudad, la habitual lentitud del Poder Judicial, potenciada por el negacionismo y la falta de designación de funcionarios en distintos órganos judiciales por parte del Poder Ejecutivo, conspiran contra el avance de las causas contra los genocidas civiles y militares. La situación de Vicente Massot sigue sin resolverse y transforma una falta de mérito en una sentencia de impunidad. Los integrantes de las patotas de la Triple A sin juicio a la vista, volvieron a sus casas, como lo hace la mitad de los procesados o condenados en la jurisdicción, cuando no son alcanzados por la impunidad biológica.

Tampoco se concretó la indagatoria al ex camarista Néstor Luis Montezanti por los crímenes de lesa humanidad que le reprochó la Fiscalía. El espía del Destacamento de Inteligencia supo esquivar una segura destitución como juez acogiéndose a los beneficios de la jubilación, como ahora pretende hacerlo como docente en la Universidad Nacional del Sur, institución que no fue capaz de resolver en años su juicio académico ni el de la ex secretaria judicial Gloria Girotti.

Se acercan los alegatos en el Juicio Ejército III contra más de treinta represores de Bahía Blanca y la zona, y en el debate contra el ex comisario de la Bonaerense, Gustavo Abel Boccalari. Estas causas requieren de nosotras y nosotros que volvamos a las audiencias y acompañemos a sobrevivientes, familiares, fiscales y querellantes. Y de la justicia la unificación de los tramos restantes, el juicio y castigo a todos los genocidas y la cárcel, común, perpetua y efectiva.

El gobierno actual pretende clausurar los juicios y obturar la memoria con una política negacionista que fomenta la Impunidad, desarrollando una operación cultural sobre la sociedad con la vuelta a la teoría de los dos demonios intentando negar el plan sistemático de exterminio. Quieren barrer la memoria histórica de por qué se cometieron, sus consecuencias sociales y políticas, cuestionando el número de víctimas, o como en los últimos días en un acto de provocación tapando el símbolo de las Madres de Plaza de Mayo por parte de Rodriguez Larreta.

Nuestra respuesta es contundente No hay OLVIDO, No hay PERDON, NI RECONCILIACION

Gritamos que SON 30.000 y que fue un GENOCIDIO

Desde este espacio de organizaciones celebramos la detención del Genocida Cesar Milani, jefe de Estado Mayor General del Ejército desde julio de 2013 hasta junio de 2015 en el gobierno de Cristina Fernandez. Está procesado por los secuestros de Pedro Adán Olivera y su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977, así como por el secuestro de Verónica Ligia Matta. Posteriormente, fue procesado por encubrimiento de la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo. Sostenemos como un principio inalterable que el Genocidio se prueba con el testimonio de los sobrevivientes y que ellos dicen la verdad. Ir por todos los culpables que fueron parte del Plan de Exterminio es un deber inexcusable de todas las personas comprometidas con los Derechos Humanos. Por eso exigimos PERPETURA PARA MILANI Y TODOS LOS GENOCIDAS.

Este año se cumple el 11º aniversario de la segunda desaparición del compañero Jorge Julio Lopez, testigo principal de la Causa Echecolatz; desaparición que nos juntó nuevamente en las calles al grito de: “ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables”, clamor de resistencia que puso de relieve la continuidad del aparato represivo de la dictadura, y donde la respuesta del FPV en el gobierno fue una década de silencios y manipulaciones .Seguimos exigiendo al anterior y al actual gobierno esclarecimiento de la segunda desaparición de Jorge Julio Lopez.

Este clima de revigorización de la impunidad está estrechamente vinculado al fortalecimiento de las políticas antipopulares que lleva adelante el macrismo, expresadas en la brutal desvalorización de nuestra fuerza de trabajo (devaluación, inflación y tarifazos), y en centenares de miles de despidos, tanto estatales como de la órbita privada. La contrapartida es una transferencia de recursos a las patronales en general y una profundización en las políticas represivas para contener los reclamos.

Los antecedentes en esta materia, provenientes de la gestión kirchnerista con la ley antiterrorista y el proyecto X, le han allanado el camino al gobierno actual para la introducción del protocolo antipiquete (decreto que cajonearon ante la presión de las y los trabajadores que luchan), y el decreto antiinmigrante que intenta criminalizar a quienes vienen a trabajar al país. Este avance cuenta con el apoyo de la mayoría de los y las gobernadores de las distintas provincias, como el caso de Bertone (PJ/FPV) en Tierra del Fuego, que no sólo reprime y persigue a los que se movilizan, sino que ha exonerado a dirigentes gremiales con el grave precedente que esto implica. Por su parte, en la Jujuy de Gerardo Morales (Cambiemos), todavía sigue presa MILAGROS SALA, en una clara decisión política de criminalizar todo tipo de protesta, violando el principio de presunción de inocencia, todo esto avalado por la justicia misógina y racista.

En la composición de los gabinetes y ministerios, encontramos Ceos de transnacionales y bancos que promueven y facilitan la puesta en marcha de las políticas económicas de ajuste, así como la quita de impuestos a las empresas, como es el caso de las retenciones a las mineras, profundizando así el modelo extractivista y contaminante sostenido por el gobierno anterior. Por otra parte, la burguesía financiera ha incrementado abusivamente sus ganancias, mientras el gobierno impone techos a las paritarias, flexibiliza la ley de ART, le quita la personería a los Metrodelegados y la gobernadora Vidal amenaza con lo mismo a los gremios docentes. Mientras tanto, un amplio sector del sindicalismo acepta aumentos de salario por debajo de la inflación, metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores.

Mientras una parte importante de las dirigencias sindicales y principalmente la CGT vienen proporcionando una tregua al gobierno, y recién convocaron a paro nacional para el 30/3 y el 6/4, tardíamente, nos encuentra atravesados por la tercera semana de huelga docente, con movilizaciones de miles en las calles, como fueron las del 6, 7 y 8. de marzo y la Marcha Federal del 22. Ante las ofertas miserables, la difamación, el premio a los que no hacen paro como intento de dividirlos, las amenazas de descuentos, de cierre de paritarias por decreto de Macri y de Vidal, pero también de gobernadoras como Alicia Kirchner en Santa Cruz, las y los trabajadores respondemos con las medidas de lucha, paro y movilización.

A unos días de que se cumplan 10 años del asesinato del maestro y militante Carlos Fuentealba, cuyo crimen aún se encuentra impune, vemos cómo la política de cambiemos ha venido a reforzar los viejos mecanismos de disciplinamiento social y a aplicar la estructura represiva con más fuerza. La concesión de la prisión domiciliaria a José Pedraza, el responsable del asesinato del compañero Mariano Ferreyra, los más de 5.000 activistas procesados, son algunos claros ejemplos de la impunidad que se quiere fortalecer. Esto también se refleja en la continuidad de la política de gatillo fácil; Luciano Arruga, Giuliano Gallo, Sebastián Bustos e Ismael Sosa son algunas de las víctimas de las políticas represivas, destinadas a poner en la mira siempre a los más pobres.

La carga ideológica de los funcionarios de turno deja en evidencia este plan sistemático de Genocidio, nos referimos a la frase del ministro de Educación, Esteban Bullrich, “Esta es la nueva Campaña del Desierto, pero sin espadas con educación”. Los pueblos originarios sabemos que la denominada “conquista del desierto” no ha culminado: fracking, megaminería, sojización de nuestra Pacha, Ñuke Mapu (madre tierra), son las armas terroristas de un lento exterminio que pretenden para todas/os. Las Mujeres Originarias venimos transitando hace ya un tiempo largo, el territorio arrebatado a nuestras naciones (más de 36 en el estado argentino) y con total seguridad, podemos asegurar que esta historia se repite en cada rincón en el que nuestrxs hermanas/os se ponen de pie. Las “estrategias del poder” son las mismas, allanamientos, causas armadas, desapariciones, torturas, asesinatos…. intervenciones desmesuradas que sólo caben en las mentes siniestras y viciadas de la xenofobia. Resistencia no es terrorismo!! , Terrorismo es la Ley Antiterrorista.

El terrorismo de Estado también hizo uso de la violencia de género como parte de su plan genocida. Uno de los aspectos más característicos entre 1976 y 1983, fue el tipo especial de violencia ejercida contra las mujeres detenidas como parte integrante de un plan sistemático, previamente planificado, cuyo objetivo era el disciplinamiento de las mujeres militantes que en aquel tiempo rompieron con el estereotipo de mujer que las clases dominantes querían conservar. Es por ello que este plan sistemático para llevar a cabo el genocidio, disciplinó a la sociedad, pero particularmente a las mujeres, con el fin de que cumplieran al pie de la letra el modelo “occidental y cristiano”, el sistema patriarcal que reserva a las mujeres el único, obligatorio y natural destino de la procreación, la crianza de los hijos, el cuidado de la casa y la sumisión al marido.

Entre las modalidades de tortura se encontraban las violaciones reiteradas y llevadas a cabo, muchas veces, por más de un represor, en la mesa de torturas o cuando las detenidas querían ir al baño, sobre la mayoría de ellas en los diversos Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en el país. Incluso, cuando eran liberadas, eran abusadas en las visitas de control.

Una de las primeras sobrevivientes que denunció los abusos como crímenes de lesa humanidad fue Silvia Suppo, una testigo clave en juicios en la provincia de Santa Fe, que concluyeron con la condena al ex juez Víctor Brusa, entre otros. Silvia fue asesinada el 30 de marzo del 2010, a menos de 4 meses de la sentencia en el caso Brusa. Su crimen continúa impune.

Por otra parte los casos de femicidios han aumentado año a año, este año tenemos la “espeluznante” “triste” cifra de un femicidio cada 18hs. El Estado, los representantes políticos de los sectores dominantes y el Poder Judicial son los principales responsables de sostener y perpetuar la violencia machista y patriarcal, al sostener la impunidad en los procesos judiciales como es el caso de Katherine Moscoso, Micaela Ortega y Andrea Esnaola, entre otras. Son también responsables al recortar partidas presupuestarias para las políticas sociales de promoción de derechos, al no aplicar las leyes que deberían ampararnos, ni garantizar el acceso a la justicia; en fin al no generar la voluntad política de exigir y construir cambios para terminar con la violencia que afecta día a día a las mujeres en nuestro país. Repudiamos a la gobernadora Vidal por el veto a pedido del Opus Dei, del nuevo protocolo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la hacemos responsable de las muertes por abortos clandestinos en nuestra provincia.

La violencia de género se expresa también en otras violencias, como el secuestro y la desaparición forzada de mujeres y niñas por las redes de trata; en la prostitución con la mercantilización del cuerpo feminizado; en la invisibilización hacia las mujeres originarias y no reconocimiento de sus territorios; en la penalización del aborto, en la violencia obstétrica y en la violencia laboral. Todas estas violaciones a los derechos son ejercidas y avaladas por las fuerzas de seguridad y su complicidad con los sectores de poder.

Ante el avance y la organización de las mujeres en torno a nuestros derechos y luego de un paro internacional de mujeres histórico, denunciamos la persecución y represión de las mujeres y todo el movimiento LGTBI por parte de las fuerzas del Estado, pero también por grupos parapoliciales vinculados a la iglesia católica. En este momento las compañeras socorristas de Tucuman están siendo perseguidas y acosadas, amenazándolas con matarlas, violarlas y empalarlas, difundiendo sus rostros y los lugares que frecuentan, en lo que es un llamado de manera renovada a una cacería de brujas.

En este 24 de marzo, reafirmamos la defensa de todos los derechos humanos: libertad, trabajo, vivienda, educación, salud y justicia.

Nos parece más que oportuna esta tribuna para rendirle un honesto, profundo y sentido homenaje a quién partiera hace poco tiempo. Nos estamos refiriendo al compañero JULIO TEVEZ, quién fuera referente del arte y la cultura, actor y luchador en favor de los derechos de los trabajadores. En la década del ´70 integró el Teatro Alianza, un verdadero símbolo del teatro independiente, popular y de resistencia, presentándose no sólo en salas, como “La Ranchería”, sino también en villas y espacios públicos. El grupo sufrió persecuciones, amenazas y la desaparición de compañeros y compañeras durante la dictadura. Julio fue uno de los que se quedaron y resistieron haciendo teatro y militando.

MAS CUATRO DÉCADAS DE RESISTENCIA: LA ÚNICA DEUDA ES CON EL PUEBLO

Desde que asumió Macri, la deuda externa ha aumentado mas del 30% en menos de dos años, algo que su familia conoce bastante bien desde que durante la dictadura el Estado absorbió las deudas de Socma y Sevel, las empresas de su familia. No conformes con eso, durante los 90 se dedicaron al contrabando de vehículos a Uruguay y luego de tener la concesión del Correo Argentino, nunca pagaron el canon y echaron a mas de 10 mil trabajadores y trabajadoras. Este último negociado se completa con el intento de Mauricio Macri de condonarse su deuda con el Estado de casi 70 mil millones de pesos.

La deuda que se estatizó durante la dictadura le corresponde a los Macri como a otras más de 60 empresas. Los gobiernos a partir de la democracia, jamás cuestionaron la legitimidad y solo se dedicaron a pagar y refinanciar una deuda que solo aumenta.

Durante la última década se ha recuperado la idea de que es bueno ser un “pagador serial” y que la deuda debe honrarse sin importar de dónde venga. Ésta es la sólida base con la que el kirchnerismo le cimentó el camino a Mauricio Macri para que hoy su gobierno con el viejo discurso del crecimiento y las inversiones, se una al selecto grupo de pagadores seriales donde se encuentran Cristina Fernandez y Sergio Massa.

A 41 años del golpe Cívico-Militar-Eclasiastico seguimos pagando y endeudándonos de manera humillante con la complicidad de los acreedores, repitiendo una historia que ya conocemos condenando a generaciones enteras y que nos arrodillan ante el poder imperial.

El terrorismo de estado, la fraudulenta deuda externa, el intento del alca y ahora el tratado del transpacífico, son ejemplos de las políticas implementadas por el imperialismo contra nuestros pueblos en general y los trabajadores en particular, denunciamos todo intento de agresión contra la autodeterminación de los pueblos y repudiamos la injerencia de los intereses imperialistas en los países de América Latina y todo el mundo. La lucha y resistencia de los pueblos de Nuestra américa en los últimos 525 años, nos marcan el camino.

En estas cuatro décadas a la cultura del terror la confrontamos con la cultura de la resistencia y la memoria; al olvido, con el reclamo permanente y a la impunidad, con el ejemplo de lucha y organización de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, militantes revolucionarios defensores y defensoras de un proyecto político anticapitalista.

SON 30.000. FUE GENOCIDIO.

Contra la Impunidad de Ayer y de Hoy.

No al ajuste, la entrega y represión de Macri y los Gobernadores.

Perpetua a Milani.

Cárcel a Massot y todos los genocidas

NI olvido Ni perdón Ni reconciliacion

30.000 COMPAÑERXS DETENIDXS- DESAPARECIDXS ¡PRESENTES!

Comisión de Apoyo a los Juicios / CTA / SUTEBA / Partido Obrero en el frente de izquierda /UJS / Plenario de Trabajadoras / Agrupación Naranja ADUNS /Tribuna Estatal / MST Nueva Izquierda/Juntas y a la Izquierda/Juventud socialista / Comunismo Revolucionario P(MLM) /Corriente Clasista René Salamanca / Puño y Letra UNS Estudiantes por la Liberación/ Cardumen / PTS en el Frente de Izquierda /Tesis XI / Pan y Rosas/Agrupación Marron Suteba / Emancipación Sur /Corriente Comunista David Watu Cilleruelo / Colectivo Pueblo en Lucha /Fm de la Calle / Nuevos Vientos / Bahiensas Feministas / Corriente Clasista y Combativa / Partido Comunista Revolucionario / Frente Popular / UMSUR / Patria Grande