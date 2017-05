“Balita” Riveiro bajó la guardia

La Policía porteña detuvo esta tarde al ex subjefe de Inteligencia del Ejército y ex titular del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, José Osvaldo Riveiro. Fue cuando pidió ser atendido en en la guardia del Hospital Cosme Argerich de Palermo. Riveiro fue el aval del ex camarista Néstor Luis Montezanti para su ingreso como espía civil del terrorismo de Estado.

El aun docente universitario e imputado por crímenes de lesa humanidad en la causa Triple A juró ante Riveiro “lealtad y fidelidad” para con su patria terrorista y “guardar el secreto más absoluto aun después de haber cesado en sus funciones”.

Según informó la policía, la detención se produjo cuando el represor pretendía atención por un problema de salud. Al ser ingresados sus datos en el sistema de admisión, el personal de la clínica observó que figuraba en calidad de “prófugo”, por lo que se solicitó presencia policial.

“Una vez en el lugar los efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron las consultas por Frecuencia Nacional constatando que se trataba del ex subjefe de Inteligencia del Ejército y pesaba sobre él un pedido de captura internacional de la República de Francia por delitos de lesa humanidad y una causa del Juzgado Federal de Mendoza Nº 1”.

En consulta con los magistrados intervinientes, se ordenó actuaciones de fichado y la implementación de una consigna policial, dado que Riveiro quedó internado con diagnóstico de “demencia senil”. En presencia de dos testigos, los agentes realizaron el acta de detención y dieron lectura de derechos y garantías al genocida.

El militar fue condenado en ausencia en Francia a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en el marco de la Operación Cóndor y estaba prófugo de la justicia de nuestro país.

Según comentó a FM De la Calle el periodista Ricardo Ragendorfer, al presentar Los Doblados, Riveiro “era en la época de los hechos el subjefe del Batallón 601 y, además, fue una pieza clave de la conformación del Plan Cóndor puesto que él ya había participado en algunas operaciones del exterior en alianza con los servicios de inteligencia de Paraguay y de Chile. Fundamentalmente me estoy refiriendo al secuestro y desaparición de un hermano de Santucho y de Fuentes Alarcón que era un militante del Movimiento Izquierdista Revolucionario de Chile en Paraguay que después fueron trasladados a Chile”.

“Por otra parte fue, como lo relato en el libro a lo largo de un capítulo, el factótum de la primera acción del Plan Cóndor en Argentina que fue el secuestro del militante del MIR chileno Jean Claudet Fernández. Lo que pasa es que después hubo un cortocircuito entre el Batallón y el gobierno chileno -que de algún modo capitaneaba el Plan Cóndor, lo gerenciaba-, al ser elegido como organismo representante de esa alianza de las dictaduras latinoamericanas la SIDE en la persona del general Otto Paladino, siendo desplazado o apartado o dejado de lado Riveiro”.

En noviembre de 1976 fue designado jefe del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza y el 31 de octubre de 1979 como jefe en el Destacamento bahiense. En 1980 partió a Honduras para aportar asesores y entrenamiento al grupo de mercenarios y ex agentes somocistas que combatirían desde aquel país al gobierno sandinista de Nicaragua. De centroamérica trajo su alias “Balita”. El coronel, también conocido como “Rawson”, “está sospechado de ser uno de los principales fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina”.

Durante el menemismo, fue director de relaciones institucionales del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) dependiente del Ministerio de Defensa.

El detenido ex jefe del Destacamento de Inteligencia avaló las “condiciones morales, ideológicas y familiares” del entonces joven abogado Néstor Luis Montezanti para su aceptación como Personal Civil de Inteliencia. “Balita” afirmó conocerlo nada menos que desde el sangriento 1975.

Los datos surgen de la lectura del “Legajo Personal de Montezanti N. L.” del Destacamento 181. Esta unidad, según los reglamentos militares, realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército.

En la foja 30, Riveiro dijo bajo juramento sobre el camarista: “Lo conozco en profundidad con el tiempo y asiduidad de trato suficientes para avalar sus condiciones morales, ideológicas y familiares (…) Por lo expuesto el causante es apto para ingresar como personal Civil de Inteligencia”.

La primera foja del legajo de Montezanti está firmada el 25 de septiembre de 1980 por el coronel José Osvaldo Riveiro, quien certifica la verificación de la “identidad del causante” -nacido el 15 de noviembre de 1945 en Bahía Blanca- y manifiesta “que conoce al nombrado desde el año 1975”.

En la siguiente se informa que es bachiller y abogado recibido, que “estudia actualmente el doctorado en Derecho en la Universidad de La Plata”, “profesa la religión Católica Apostólica Romana” y ejerce la profesión de abogado, procurador, y profesor secundario (Colegio Don Bosco) y universitario.

Riveiro quedó detenido con un rápido diagnóstico de “demencia senil” y en un contexto en el cual la impunidad pretende regresar al ritmo del 2×1. Montezanti faltó a cuatro indagatorias amparado por fueros que ya no existen -renunció como camarista horas antes de ser destituido– aunque desde el Juzgado Federal Nº1 no se den por aludidos.