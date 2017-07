Cinco marinos procesados por crímenes de lesa humanidad

El titular del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, Walter López da Silva, dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco ex oficiales de la Armada -detenidos el 3 de julio pasado- por los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios y desaparición forzada, a los cuales calificó con la categoría internacional de crímenes de lesa humanidad.

En una resolución de 186 carillas, el juez además dispuso el embargo de los bienes de cada uno de los cinco acusados en 2 millones de pesos. En la causa, impulsada por la Unidad Fiscal a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia, se investiga la participación de miembros de la Armada en crímenes del terrorismo de Estado en la región.

Aquella fuerza contó con los centros clandestinos de detención “Baterías”, que funcionó en la 7ma Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías, y el “Buque ARA 9 de Julio”, el cual se encontraba flotando en la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano.

La resolución de López da Silva alcanza al ex capitán de navío y jefe del Departamento de Operaciones del Comando de Operaciones Navales, Rodolfo Carmelo Francisco Luchetta, quien fue procesado por privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada y tormentos agravados por ser la víctima perseguida política en trece hechos; privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio agravado contra otras tres víctimas; y privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio -desaparición forzada- de otras cuatro personas. Luchetta es el único de los cinco imputados que quedó detenido en su domicilio de la Capital Federal, con custodia policial, por problemas de salud.

El Comando de Operaciones Navales, donde se desempeñaba Lucheta, tenía su sede en la Base Naval Puerto Belgrano y era la máxima autoridad operativa en la Armada, encargada de planear, conducir y supervisar todas las acciones. Esa unidad se hallaba subordinada al Comando en Jefe de la Armada, y tenía bajo su dependencia a los Comandos de las Fuerzas de Tareas.

Otro de los procesados es el ex teniente de corbeta y ex jefe de Personal, jefe de Logística y ayudante del Comandante del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina Nº1, Pedro Eduardo Giromini. El juez lo consideró responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en un caso; privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados respecto de 19 víctimas, y privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidios -desparición forzada- de cuatro víctimas. El imputado quedó alojado en la cárcel federal de Ezeiza (Unidad 31).

En tanto, el ex teniente de fragata y ex jefe de la Compañía Pitón, Mario José Bilesio; el ex teniente de navío y ex jefe de la misma compañía, Heberto José Rubattino, y el ex suboficial mayor electricista Luis Oscar Conti, quien se desempeñó en el Centro de instrucción y Adiestramiento de Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano, fueron procesados por privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados a 27 víctimas. Bilesio y Conti están detenidos en la cárcel de Villa Floresta, en Bahía Blanca, mientras que Rubattino fue alojado en la denominada Unidad 34 del SPF, la cárcel ubicada dentro del predio militar de Campo de Mayo.

Fuente: fiscales.gob.ar